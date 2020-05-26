«Не сошлись характерами»: сын Леонида Якубовича объяснил, почему отец ушел от его мамы

Сын ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича Артем Антонов в эфире программы «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» на Пятом канале объяснил, почему расстались его родители.

Напомним, что Якубович был женат на Галине Антоновой, экскурсоводе ВДНХ, бывшей певице. От этого брака в 1973 году как раз и появился на свет Артем. Добавим, что сейчас сыну Якубовича уже 47 лет. Он трудится на телевидении.

«В принципе все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами». Артем Антонов

Сейчас Якубович женат на своей третьей супруге Марине. Она на 18 лет его моложе. В этом браке у них на свет в 1998 году появилась дочь Варвара. Кстати, Артем в прекрасных отношениях с третьей женой своего отца. Он часто приезжает к ним в гости со своей супругой и дочкой, внучкой ведущего «Поля чудес».

Любопытно, что Марина с Варей живут за городом, поэтому главу семейства видят не каждый день. Как только у Якубовича выходной, то он сразу мчится в Подмосковье к своему семейству.