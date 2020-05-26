«Нужно делать вовремя»: Бузова прокомментировала предстоящую свадьбу с Давой

Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году долгое время оставалась одинокой. По словам девушки, у нее просто не было желания встречаться с мужчинами, которые искреннее не трогают ее сердце, да и рана, оставленная спортсменом в еедуше, давала о себе знать.

Однако это зимой случилось чудо – ведущая «Дома-2» призналась своим поклонникам, что у нее появился любимый. К удивлению многих, им оказался блогер Дава (Давид Манукян). Некоторые подумали, что парень начал строить свои отношения с Ольгой из корыстных целей, ведь не секрет, что девушка успешна и богата. Но, как оказалось, интернет-предприниматель и сам не промах. Например, недавно он похвастался новым респектабельным автомобилем, который, по его словам, в России пока есть только у него одного.

Безусловно, многих почитателей звездной пары волнует, когда они наконец оформят свои отношения официально, ведь молодые люди после новогодних каникул стали жить вместе и уже проверили свои отношения в быту.

Не постеснялись об этом спросить и на RU.TV, куда Ольга пришла за своей очередной музыкальной наградой («Фан или профан») в короткой черной юбке, подчеркивающей стройность ног, а также туфлях, как у Яны Рудковской.

Оказалось, что бракосочетание девушка решила отложить до лучших времен, когда можно будет устроить красивое торжество и без проблем пригласить на него многочисленных гостей. А пока, в кризис и пандемию, она этого делать точно не будет. Кроме того, Ольга в принципе считает, что свадьба не является залогом счастья и не спешит с ее организацией.