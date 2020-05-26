«Стала замечать: он на худых подружек смотрит»: Гузеева вспомнила, как едва не развелась с мужем

Телеведущая Лариса Гузеева в эфире программы «На дачу!», где она дает полезные советы молодым девушкам, рассказала, как едва не развелась с мужем, бизнесменом и ресторатором Игорем Бухаровым. По словам актрисы, никогда нельзя верить мужчинам и тому, что они говорят. Порой они произносят одни слова, а на деле все обстоит совсем по-другому.

Как отметила Гузеева, несколько лет назад она серьезно поправилась. Звезда ничего не могла с собой поделать. Садилась на диеты, но срывалась. Именно тогда, как она считает, могла потерять мужа. По словам звезды, она часто задавала супругу вопрос, что он думает о ее фигуре. Бухаров лишь отвечал, что любит супругу и такой. Она не очень-то верила его словам, а вскоре смогла убедиться, что он лукавит.

«Муж говорил, что ему все нравится. Но потом я стала замечать: он на моих худых подружек смотрит». Лариса Гузеева

Отметим, что с супругом Гузеева вместе с 1999 года. В этом союзе на свет появилась их дочь Ольга. Несколько лет назад стало известно, что Гузеева и Бухаров не живут вместе. Как рассказала актриса, супруг переписывался с девушками в соцсетях. И все-таки им удалось спасти брак. Сейчас они снова вместе и счастливы.