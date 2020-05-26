Жена звезды «Дома-2» Александра Задойнова не смогла выносить ребенка

По словам Ксении, они сделают еще попытку, чтобы она забеременела.

Супруга звезды «Дома-2» Александра Задойнова, Ксения, в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ заявила, что два месяца назад потеряла ребенка. Известно, что девушка была беременна и в семье готовились к появлению малыша.

Как отметила Ксения, она забеременела еще в январе. При этом их свадьба, которая получилась очень скромной, была вовсе не из-за беременности, как многие сегодня ее подают. Они бы в любом случае поженились.

«Скоро я вновь буду обследоваться, мы опять будем пытаться… Я очень хочу ребенка. Пока не рожу, не успокоюсь».

Ксения Задойнова

Отметим, что не так давно Александр Задойнов, который являлся одним из самых ярких участников проекта, вернулся на шоу «Дом-2» со своей второй половинкой. Он заявил, что они преследуют определенную цель. Хотят победить в конкурсе «Свадьба на миллион». Как сказал Задойнов, если он победит, то они сыграют с Ксенией шикарную свадьбу, на которую пригласят всех друзей.