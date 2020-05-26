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Звездный гость

«Быстро понял, что это не мое»: Моисеев объяснил, почему продал шикарный особняк в Барвихе

Как отметил исполнитель, при наличии квартиры в центре столицы этот дом был ему не нужен.

«Быстро понял, что это не мое»: Моисеев объяснил, почему продал шикарный особняк в Барвихе
Моисеев рассказал, почему продал свой дом в Барвихе/http://globallookpress.com/

Музыкант Борис Моисеев, который десять лет назад пережил инсульт, заявил, что не стоит верить сплетням вокруг его имени. В последнее время было много разговоров, якобы он распродает все свое имущество, чтобы было на что существовать.

Как отметил певец, в 2011 году он продал свой дом в Барвихе. После этого сделок с недвижимостью не совершал. Как сказал исполнитель, если ему требовалось куда-то лететь, то он тратил очень много времени, чтобы добраться до Шереметьево из этого дома. При наличии квартиры в центре столицы он быстро понял, что особняк ему не нужен.

При этом музыкант отметил, что в свое время поддался хайпу, когда все звезды скупали шикарные особняки, виллы и дворцы. Как он подчеркнул, дом он продал очень удачно и сегодня не жалеет о своем решении, сообщает «МК».

«Сразу понимал, что это больше каприз, развлечение, летняя дача для шашлыков, но, к счастью, быстро понял, что это не мое».

Борис Моисеев

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