«Быстро понял, что это не мое»: Моисеев объяснил, почему продал шикарный особняк в Барвихе

Как отметил исполнитель, при наличии квартиры в центре столицы этот дом был ему не нужен.

Музыкант Борис Моисеев, который десять лет назад пережил инсульт, заявил, что не стоит верить сплетням вокруг его имени. В последнее время было много разговоров, якобы он распродает все свое имущество, чтобы было на что существовать.

Как отметил певец, в 2011 году он продал свой дом в Барвихе. После этого сделок с недвижимостью не совершал. Как сказал исполнитель, если ему требовалось куда-то лететь, то он тратил очень много времени, чтобы добраться до Шереметьево из этого дома. При наличии квартиры в центре столицы он быстро понял, что особняк ему не нужен.

При этом музыкант отметил, что в свое время поддался хайпу, когда все звезды скупали шикарные особняки, виллы и дворцы. Как он подчеркнул, дом он продал очень удачно и сегодня не жалеет о своем решении, сообщает «МК».