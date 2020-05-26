Красиво жить не запретишь: стало известно, сколько стоят розовые туфельки Самбурской

Актриса Настасья Самбурская известна публике не только как звезда сериала «Универ», но и как меценат. Девушка уже не первый год организует благотворительные акции в поддержку обездоленных животных и детей. В сложный для многих период пандемии и экономического кризиса артистка вновь не осталась в стороне.

Она устроила распродажу в своем Instagram брендовых вещей, которые либо не использовала вообще, либо надевала один-два раза. В итоге любимица публики помогла собрать 190 тысяч рублей для больной девочки. В комментариях личного блога актриса призналась, что сейчас у нее нет живых денег, чтобы помочь ребенку.

Однако то, что средства у нее были не так давно и при этом немалые, стало понятно из ее же поста. В stories Instagram она продемонстрировала скриншот из интернет-магазина, где предлагают купить розовые туфельки, как у нее, «всего» за 136 тысяч рублей (стоили 180 тысяч). Она же реализовала обувь втрое дешевле — за 50 тысяч. Примеряла их звезда лишь один раз.