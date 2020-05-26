«Волнуется за меня»: Моисеев заявил, что Пугачева не забывает о нем и периодически звонит

Певец Борис Моисеев, который десять лет назад пережил инсульт, заявил, что периодически ему звонит его давняя подруга, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. По словам музыканта, она не забывает о нем. Их, как известно, связывает давняя дружба.
«Волнуется за меня. Говорит: рада, что у тебя все хорошо, потому что периодически читаю всякую чушь про тебя, надо было услышать твой голос, удостовериться, что у тебя все хорошо, ты умница, ты молодец, мы тебя любим».
Как отметил певец, каждое лето он ездит в латвийскую Юрмалу. В этой стране у музыканта квартира. Он старается хорошо отдохнуть. Причем в Юрмале он часто видится с певицей Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой. Примадонна всегда зовет его на свою виллу. Она вместе с мужем снимает там шикарный особняк.
По словам Бориса Моисеева, в его жизни сейчас хватает событий. Конечно, безбашенных тусовок, как в прежние годы, он больше не устраивает, но старается вести активный образ жизни, сообщает «МК».