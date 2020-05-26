«Волнуется за меня»: Моисеев заявил, что Пугачева не забывает о нем и периодически звонит

По словам музыканта, Примадонна всегда передает ему приветы от друзей.

Певец Борис Моисеев, который десять лет назад пережил инсульт, заявил, что периодически ему звонит его давняя подруга, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. По словам музыканта, она не забывает о нем. Их, как известно, связывает давняя дружба.

«Волнуется за меня. Говорит: рада, что у тебя все хорошо, потому что периодически читаю всякую чушь про тебя, надо было услышать твой голос, удостовериться, что у тебя все хорошо, ты умница, ты молодец, мы тебя любим». Борис Моисеев

Как отметил певец, каждое лето он ездит в латвийскую Юрмалу. В этой стране у музыканта квартира. Он старается хорошо отдохнуть. Причем в Юрмале он часто видится с певицей Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой. Примадонна всегда зовет его на свою виллу. Она вместе с мужем снимает там шикарный особняк.

По словам Бориса Моисеева, в его жизни сейчас хватает событий. Конечно, безбашенных тусовок, как в прежние годы, он больше не устраивает, но старается вести активный образ жизни, сообщает «МК».