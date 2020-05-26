«Встаю каждое утро, как на работу»: переживший инсульт Моисеев рассказал о своем распорядке дня

Музыкант Борис Моисеев рассказал о своем распорядке дня. По словам исполнителя, который около десяти лет назад пережил инсульт, сейчас все люди находятся на самоизоляции. Его же самоизоляция наступила раньше. При этом он не пребывает в поникшем или разбитом состоянии из-за этого. Музыкант старается вести активный образ жизни. Все слухи, что он находится при смерти, артист называет полной чушью. В то же время ему очень обидно, что про него распространяют часто недостоверную информацию.

«Встаю каждое утро как на работу, иду в туалет, принимаю душ, чищу зубы, бреюсь, укладываю волосы, сажусь завтракать. Ничего не изменилось, кроме одного: раньше после завтрака я выезжал обычно на гастроли, а теперь сажусь за компьютер, отвечаю на вопросы, общаюсь с людьми, читаю новости, смотрю телевизор». Борис Моисеев

Как отметил Борис Моисеев, он очень сдружился со своей помощницей, которая стала его домработницей. Они много сплетничают о последних новостях, которые творятся в мире. Когда женщина уходит, Борис Моисеев садится за просмотр сериалов.

Также певец любит смотреть новости. Он хочет быть в курсе текущей обстановки в стране и мире. Частый гость в его доме — арт-директор Сергей Горох. Они, когда видятся, решают различные текущие вопросы, сообщает «МК».