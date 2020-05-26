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«Лучшая у лучшего»: Дава похвастался автомобилем за 10 миллионов

По словам парня Бузовой, в России такая машина есть только у него.

«Лучшая у лучшего»: Дава похвастался автомобилем за 10 миллионов
Дава и Бузова. Фото https://www.instagram.com/dava_m/

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, похвастался в своем Instagram новым автомобилем. Свой пост он подписал, мягко говоря, нескромно: «Лучшая у лучшего».

«Знаете, что я сейчас делаю? Я смотрю на самую обалденную (слово заменено. — Прим. авт.) тачку, и она у нас первая в России, и она моя! И я смотрю, а вы не смотрите! Потому что что? Потому что я тоже обалденный! И она тоже!» — отграничил себя от своей аудитории бойфренд Бузовой.

Дава. Фото
Дава. Фото https://www.instagram.com/dava_m/

По словам Давы, даже если в Google начать забивать в поисковике «новая ма…» тут же откроется запрос «новая машина Давы». Тем не менее Манукян решил подогреть к себе интерес и не стал раскрывать названия своего авто. Однако фолловеры в Сети предположили, что это BMW Х6 М competition, которая стоит около 10 миллионов. Такие выводы пользователи Сети сделали после того, как заметили в аккаунте приятеля Давида. блогера Эрика Давидовича, видео. Кадры были сделаны на автомойке, где засветился сам Дава и рядом новая машина.

Дава. Фото
Дава. Фото https://www.instagram.com/dava_m/

Тэги

ДаваДавид МанукянОльга Бузова
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