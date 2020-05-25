Актриса Анна Котова-Дерябина рассказала, как организовать съемки по Zoom

Работа на удаленке теперь актуальна и для актеров

Актриса Анна Котова-Дерябина рассказала о новом опыте работы. Сидя в самоизоляции она приняла предложение сняться в новом проекте ТНТ — ситкоме #СидЯдома. Анне досталась роль секретарши, капризной и непритязательной девушки.

По сюжету, сотрудники фирмы перешли в режим хоум-офис и пытаются дистанционно решать проблемы бизнеса. Почти весь сюжет завязан на виртуальном пространстве. Здесь проблемы, которые знакомы каждому: дети переворачивают дом вверх дном, уроки изматывают нервы родителей, о чем, в конце-концов, разговаривать с женой?

Чтобы не рисковать и не нарушать самоизоляцию, актеры остались дома и сами руководили съемочным процессом.

«Режиссер, продюсер, сценаристы и мы, актеры — все в Zoom. Все делали сами. Выставляли кадр, показывали режиссеру на утверждение, как это должно выглядеть», — рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro Анна Котова-Дерябина.

Актриса признается, что для нее такой опыт съемок новый.

«Мы сами выставляли свет, сами себе и художники-постановщики, и костюмеры, и гримеры. Опыт необычный, скажем так», — заключила Анна.

Истории про работу на дому — сегодня, пожалуй, самый популярный сюжет для съемок. Недавно похожий проект анонсировал телеканал «360». Попробовать себя на роль в сериале «Удаленка» мог любой желающий, но обойти профессиональных актеров никому не удалось.