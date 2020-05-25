Теперь по суду: Киркоров должен выплатить строителям 2,3 миллиона рублей за ремонт в коттендже

По поступившей информации, бывший муж примадонны отечественного шоу-бизнеса оказался в должниках. Так, по решению суда Филипп Киркоров должен выплатить строителям крупную сумму денег — порядка 2,3 миллиона рублей за ремонт в его коттедже. Примечательно, что сам поп-король никаких комментариев на этот счет пока не дал. К слову, изначально работники планировали взыскать с артиста сумму в три раза больше той, что была озвучена по итогу судебных разбирательств.

Говоря о деталях произошедшего, важно уточнить, что судебный процесс в отношении Филиппа Бедросовича был начат еще в прошлом году. В деле также фигурировала одна из строительных фирм, с которой певец некогда имел соглашение. Точка в этой истории была поставлена 25 мая. Так, Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования истца.

В итоге Киркоров должен выплатить 2 миллиона 282 тысячи рублей. Эти средства пойдут на погашение долга за выполненные работы по ремонту в его загородном доме. Ко всему прочему, бывший муж Аллы Борисовны должен оплатить госпошлину в размере 19660 рублей. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказали представители пресс-службы Таганского районного суда Москвы.

Говоря о ремонте в коттедже поп-короля, истец Петр Маринин утверждал, что работники установили дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и провели другие виды отделки. Однако по завершению контракта, специалисты получили от артиста только часть оговоренной суммы. Они планировали через суд взыскать с Киркорова около 7 миллионов 660 тысяч рублей. Однако из этой суммы строители получили только часть, уточняет kp.ru.