Безграничная фантазия: Илон Маск придумал новое имя для своего сына

По законам штата Калифорния, цифры в имени использовать нельзя.

Илону Маску все же пришлось изменить имя своего сына. Изначально изобретатель и его возлюбленная хотели назвать отпрыска X Æ A-12, что произносится как «Экс Эш Эй-Твелв», но к сожалению, законы штата Калифорния не позволяют использовать цифры в имени новорожденного. Так что паре пришлось придумать новое имя, которое устроит властей.

Молодые родители справились с поставленной задачей. Теперь сына Илона Маска зовут X Æ A-Xii, официально, во всех документах. Эту информацию выяснили журналисты издания Daily Mail Online. В произношении никаких изменений нет, просто арабские цифры 12 превратились в римские.

Как объяснила молодая мама, певица Граймс, новый вариант имени ей даже больше нравится.