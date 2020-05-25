«Кто узнал? Я в шоке!»: Фадеев обнародовал архивное видео с длинноволосым Пригожиным

Многие знают Иосифа Пригожина как успешного и талантливого продюсера с фирменной лысиной. Но, оказывается, в молодости муж Валерии пробовал себя в качестве вокалиста. А его голову украшали длинные темные волосы.

Петь на советской эстраде музыкальный деятель начал в 1987 году и даже выпустил аудиокассету. А через год поехал гастролировать по СССР, организовав 1,5 тысячи концертов. Однако после трех лет экспериментов Иосиф решил попрощаться с идеей покорения поп-сцены и стал организовывать различные шоу (именно с его подачи состоялся первый показ моделей Валентина Юдашкина в Московском театре эстрады. — Прим. ред.).

Каким был Пригожин на заре своей сольной карьеры, показал в личном блоге Максим Фадеев.

«Кто узнал этого артиста? Я в шоке!!!» — искренне удивился композитор.

Отметим, что волосы и неожиданный талант Пригожина хоть и удивили публику, но узнали его пользователи Сети практически сразу.