«Я был готов к смерти»: Алексей Барабаш дважды перенес инсульт

Актер, которому тогда было сорок лет, смог восстановиться и вернулся на съемочную площадку.

Актер Алексей Барабаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что два года назад перенес инсульт. Причем дважды в течение четырех дней.

«Это было весной. Два года назад. Все случилось между днями рождения моих родителей. Однажды я проснулся, а правую часть моего тела парализовало. Я не чувствовал ни рук, ни ног. Для меня это был шок. Мне было страшно». Алексей Барабаш

Как отметил актер, рядом с ним была в тот момент его девушка. «Я говорил на непонятном языке. Поехал в больницу. В течение одной-двух минут специалисты определили, что у меня инсульт. Потом случился второй инсульт. Я был готов к смерти. Я мысленно себя похоронил. Простился с жизнью. Это было, наверное, самое мощное потрясение в моей истории», — сказал он.

При этом актер сказал, что считает себя везунчиком. «Оказалось, что у меня была порвана сонная артерия. Я как никогда хотел жить. Я молился. Любовь к жизни меня восстановила. Уже через полтора месяца я вышел на съемочную площадку», — сказал он.