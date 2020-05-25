«У меня муж — сладкоежка»: Лариса Вербицкая призналась, что контролирует супруга

Телеведущая Лариса Вербицкая в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что старается контролировать своего супруга оператора Александра Дудова.

«У меня муж — сладкоежка. Я, конечно, с ним борюсь и с этим его пристрастием. Все что вредно он очень любит. Он может съесть немного жирного. Стараюсь его контролировать». Лариса Вербицкая

Как отметила звезда, у нее хорошая генетика. «Спасибо родителям. Все детство я ела фрукты, родилась в Крыму, где их предостаточно. Занималась активно в юности спортом. В семье у нас культивировали здоровое отношение к себе и к жизни», — заявила она.

Также Вербицкая вспомнила проекты, в которых участвовала. Это «Последний герой» и «Ледниковый период». «Мне достались экстремальные этапы в жизни. Помню прекрасно шоу «Последний герой». Этот проект требовал смирения и терпения. Мы 30 дней почти без еды были. Нам выдали два килограмма риса на восьмерых. Пришлось непросто. А потом я участвовала в проекте с коньками. Решила попробовать. Лед, скажу я вам, это бетон, только скользкий. Было тяжело падать. Повредила колени, связки, были и переломанные ребра, но я выдержала все испытания», — заметила она.