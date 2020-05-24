Кара Делевинь попробовала себя в новой профессии

Известная британская модель попробовала силы в режиссуре. Кара Делевинь сняла клип на песню Crying In The Mirror певицы Рэйни Куэлли. Рэйни выступает под псевдонимом Rainsford и является сестрой Маргарет Куэлли, исполнившей Киски в фильме «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Сюжет клипа простой, но жизненный. История любви, которая подошла к своему завершению. Главные герои клипа, которых сыграли Кайя Гербер (дочь Синди Кроуфорд) и британский актер Грегг Салкин, стараются сохранить прежние отношения, но у них это плохо получается.

«Я написала эту песню после расставания. Тогда я, по сути, умоляла своего бывшего парня снова сойтись, что мы вскоре и сделали, но это продолжалось недолго», — поделилась Rainsford в интервью i-D.

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Певица и режиссер постарались снять клип в стиле мелодрам 90-х годов. Никаких спецэффектов, ярких и вычурных костюмов. Акцент целиком был сделан на атмосферу и игру актеров. Насколько удачной оказалась работа Кары можно будет судить позже, оценив количество просмотров клипа на YouTube.