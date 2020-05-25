Хайпанул не помня: Тарзан назвал «фейком» свои высказывания о выплатах пенсионерам и звездам в кризис

Портал Teleprogramma.pro с радостью напоминает г-ну Глушко, что именно он сказал.

Воскресный вечер перестал быть томным для подписчиков Сергея «Тарзана» Глушко, когда артист в своем Инстаграме выложил эмоциональный пост, направленный против журналистов.

Заметим, что скандал между «звездами» и СМИ – не редкость. Бывает всякое. И журналисты извиняются, если действительно ошиблись. Но здесь другой случай.

В минувший четверг на портале Teleprogramma.pro кипела работа над материалом, в котором рассказывается о том, как звезды спасают свой бизнес во время пандемии.

Продюсер позвонила Сергею Витальевичу и взяла комментарий по теме – пока все шло, как обычно. Запись звука отправилась к журналисту, тот написал заметку.

Неожиданно материал стал резонансным – его перепостили в ряде популярных Телеграм-каналов и СМИ. И мы коллег понимаем: в разговоре г-н Глушко заявил, что пенсионеры, в отличие от артистов, продолжают получать выплаты. А артистов считают априори «богачами», хотя в период пандемии заработка у них нет.

Запись имеется в распоряжении редакции. Приводим ее дословную расшифровку.

Продюсер: «Можете ли вы рассказать, как вам удается удержать на плаву ваш фитнес-клуб в таких условиях, когда клиенты туда ходить просто не могут?»

Глушко: «Так они не могут и в другое время! Фитнес-клуб находится у меня дома. Он существовал какое-то время в Москве коммерчески, но потом с этим помещением расстались, и я перевез его к себе на дачу. Все. Никакой это не бизнес, никакой коммерции».

Продюсер: «То есть, это чисто для вас тренировки?»

Глушко: «Это чисто да. Я имею возможность, в отличие от многих страдающих сейчас людей, подсаженных на это дело, в условиях того, что закрыты все залы. А у меня есть свой. Вот так вот».

Продюсер: «Другого бизнеса у вас нет в семье?»

Глушко: «Нету. Есть то, что мы – артисты. Это основное. А так ничего сейчас, да. В отличие от бабушек и дедушек, которые, дай Бог им здоровья, как получали пенсию до карантина, так и сейчас получают, плюс еще волонтерство… а к нам, артистам, которые позже всех будут вообще подключены к жизни, потому что это общественное собрание массовое людей (а все спектакли, шоу – это и есть), мы будем последние подключены.

Но все вокруг почему-то уверены, что мы – самые богатые в этой стране. Не имея возможности ни копейки заработать сейчас, к нам сейчас такие требования – вы давайте-ка и врачей оплачиваете, тут сидите, рожами своими там. И пятое, десятое.

Народ вообще не понимает, в чем дело. А мы ни копейки не имеем. И еще раз повторю – самые последние будем подключены к жизни. Поэтому вот так. Бизнеса никакого. Отдыхаем, набираемся сил, пытаемся быть позитивными».

То ли забыв о том, что сказал, то ли решив напомнить о себе подписчикам, г-н Глушко разразился гневным постом в адрес сотрудника.

По его новым словам, старые слова – «фейк». А вот автору нужно «быть аккуратнее», что в контексте его слов звучит как угроза.

«Барышня, я очень люблю людей, женщин особенно. То, что вы сделали – Бог вам судья. Я желаю вам всяческого здоровья, но я вас умоляю – будьте аккуратны. Карму никто не отменял. Если вас за эти два дня еще нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо. То, что вы на себя берете, вы даже не понимаете. Написав вот этот бред про меня, вы сами себя не знаю даже на какие вещи обрекаете. Будьте аккуратны!», — высказался он.

Мы с удовольствием разрешим этот мелкий конфликт с Сергеем Витальевичем. Ссориться никому из нас не хочется. Но и в обиду журналиста, который хорошо сделал свое дело и не приврал ни в одном слове, мы не дадим. Мир, Сергей?