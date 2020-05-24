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«Я буду защищать их»: Лазарев рассказал, почему не показывает детей

Певец отметил, что семья для него слишком много значит, чтобы выставлять ее на суд общественности.

«Я буду защищать их»: Лазарев рассказал, почему не показывает детей
Сергей Лазарев. Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев рассказал, почему не показывает семью. В программе «Однажды…» на НТВ певец признался, что дети для него слишком много значат и будут уязвимым местом для тех, кто желает ему зла.

Стоит напомнить, что у известного певца уже двое детей: Никита и Анна. Он скрывает их от общественности, потому как считает, что дети могут пострадать от его популярности.

«Дети — это моя жизнь. И я понимаю, что они будут когда-то мишенью для тех, кто хочет уколоть меня. Они встретятся с действительностью, и я буду защищать их, как могу», — говорит Лазарев.

Певец также отметил, что давно стал подозрительным и скрытным. Сергей говорит, что ему легче спрогнозировать самый плохой сценарий и подготовиться к нему, чем сидеть сложа руки в ожидании чуда.

«Я не могу сказать, что я не депрессую, я очень самокопающийся человек. Я стал пессимистом. Сразу планирую самый плохой вариант. Жизнь, когда бьет — это очень больно, поэтому лучше быть готовым», — сказал Сергей.

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