«Я буду защищать их»: Лазарев рассказал, почему не показывает детей

Певец отметил, что семья для него слишком много значит, чтобы выставлять ее на суд общественности.

Сергей Лазарев рассказал, почему не показывает семью. В программе «Однажды…» на НТВ певец признался, что дети для него слишком много значат и будут уязвимым местом для тех, кто желает ему зла.

Стоит напомнить, что у известного певца уже двое детей: Никита и Анна. Он скрывает их от общественности, потому как считает, что дети могут пострадать от его популярности.

«Дети — это моя жизнь. И я понимаю, что они будут когда-то мишенью для тех, кто хочет уколоть меня. Они встретятся с действительностью, и я буду защищать их, как могу», — говорит Лазарев.

Певец также отметил, что давно стал подозрительным и скрытным. Сергей говорит, что ему легче спрогнозировать самый плохой сценарий и подготовиться к нему, чем сидеть сложа руки в ожидании чуда.