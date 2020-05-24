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Звездный гость

«Не надо самого себя обманывать»: Дмитрий Дибров бросил пить и курить

Как признался телеведущий, сейчас он ведет здоровый образ жизни.

«Не надо самого себя обманывать»: Дмитрий Дибров бросил пить и курить
Дибров бросил пить и курить/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Дибров в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что бросил пить и курить. Причина в микроинсульте, который он перенес несколько месяцев назад.

«Я таким курильщиком был. У меня такие трубочки, такие закруточки. Все идеи рождались раньше в курилке, поэтому я там был в Останкино частым гостем. Но мы платили за нахождение там своей жизнью. Я это только сейчас понимаю».

Дмитрий Дибров

Как отметил Дибров, курить строго-настрого ему запретила его давняя коллега и подруга Елена Малышева.

«Сказала, если хочешь на свадьбах у своих детей побывать, то больше не кури. И я послушал. Больше никогда курить не буду. Никаких наклеечек. Либо ты хочешь детей поставить на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг», — сказал он.

Как признался телеведущий, он сейчас постоянно меряет давление, но мало что понимает в этом.

«Кроме того, я бросил пить. Друзья говорят: «Давай для аппетита». Но нет. Не надо самого себя обманывать», — заметил он.

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