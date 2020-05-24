«Они с мужем разные люди»: Кушанашвили считает, что Гагарина еще трижды выйдет замуж

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал слухи, что певица Полина Гагарина рассталась со своим супругом фотографом Дмитрием Исхаковым.

«Ее совершенно не тревожил никогда денежный вопрос. Они с супругом просто совершенно разные люди. Исхаков вполне самодостаточный. С ярко выраженным местоимением я. Он такой меланхоличный альфасамец. Мы еще будем поздравлять Полину со счастье. Не так часто, конечно, как это было с Волочковой. Ставлю на три союза».

Высказалась о ситуации вокруг Гагариной и Исхакова и певица Катя Лель.

«Полину я знаю много лет, как и Дмитрия. Он всегда был обособленным и не то что покорным. Он был, так скажем, при жене. Как собственно и полагается в семье, где есть яркая творческая личность. Я вам скажу честно. Если бы я была на месте мужчины, которой пришлось жить с известной женщиной, то я бы не выдержала», — заявила исполнительница.