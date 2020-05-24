«Мама, благослови детей!»: Криворотов назвал имя победительницы нового сезона шоу «Холостяк»

Елизавета Адаменко до последнего надеялась, что именно она получит заветное кольцо от главного героя шоу «Холостяк». На последнем свидании девушка дала понять, что смириться с проигрышем ей будет непросто. Оставшаяся соперница Лизы, наоборот, заявила Антону Криворотову, что примет любое его решение. И этим немало порадовала мужчину. 26-летняя кубинка Барбара Пино, как позже рассказал сам Антон, была его доминантой, человеком, который в первую же минуту произвел на него наиболее яркое впечатление. При этом он долгое время не мог разобраться в своих чувствах.

«Думал над тем, а вдруг я тебя такую себе придумал?!» — говорил Антон на свидании с Барбарой.

Ко всему прочему, Криворотова интересовал тот вопрос, испытывала ли Пино ревность к Лизе. На что девушка ответила отрицательно. Фаворитка Антона объяснила ему, что не имеет права каким-то образом давить или решать за него, с кем он хочет остаться после проекта.

Уже в финале, встретившись в Елизаветой, Криворотов расставил все точки над «i». Отметив, что этот проект они покинут вместе, но дальше пойдут порознь. Адаменко не сразу поняла смысл слов мужчины. Однако через несколько секунд разразилась слезами. Оправдав свою чувствительность тем, что испытывает радость за Антона. Пусть он выбрал и не ее.

Сдержать слез не смогла и Барбара, когда главный герой проекта «Холостяк» подарил ей заветное кольцо и признался в чувствах.

«Когда я тебя в первый раз увидел — это была просто вспышка… Мне одновременно радостно и страшно. Единственное, что меня держало на плаву, это ощущение, что я тебя чувствую… Знаешь, меня спросили родители, готов ли я взять ответственность за тебя? И я скажу — да!» — чуть погодя объявил Криворотов.

Антон предложил Барбаре позвонить его маме для того, чтобы объявить имя той девушки, которая завладела его сердцем.