На могиле Юлии Началовой родные установили памятник из черного гранита

Звезда неожиданно для многих скончалась в марте 2019 года.

Родные установили на могиле певицы Юлии Началовой памятник из черного гранита. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Журналисты пришли на похороны сына диктора Светланы Моргуновой Максима, который скончался в возрасте 52 лет от коронавируса, и случайно засняли могилу исполнительницы.

Судя по фотографии, памятник достаточно скромный. На нем можно увидеть жизнерадостную фотографию певицы, которая так неожиданно для многих ушла из жизни.

Отметим, что родные звезды не успели установить памятник к годовщине ее смерти в марте. В тоже время ранее отец Юлии Началовой Виктор рассказывал, что памятник будет достаточно простым. «Скромненький, но со вкусом», — как-то сказал он журналистам.

Добавим, что единственная дочь Юлии Началовой Вера сейчас живет со своими бабушкой и дедушкой. При этом она часто бывает в гостях у своего отца футболиста Евгения Алдонина и мачехи Ольги.