У Татьяны Васильевой украли мобильный телефон за сто тысяч рублей

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что ее ограбили. Мошенники под видом медиков проникли в ее жилье и унесли мобильный телефон за сто тысяч рублей.

«Я, как известно, не так давно болела. Ко мне должны были прийти медики и взять мазок на антитела к коронавирусу. Они и пришли. Зашли в квартиру. Стояли в прихожей. Я побежала за паспортом, ну как все дураки. Они смутились, когда меня увидели. Начали что-то говорить. Я подумала, что они от неожиданности растерялись». Татьяна Васильева

В итоге у звезды пропал дорогой телефон. «Они схватили мобильный телефон за сто тысяч рублей. После этого сбежали. Все очень быстро случилось. Кошелек лежал, но они торопились и его не взяли», — заметила актриса.

Любопытно, что звезда не обратилась в полицию. «Ну что это изменит? Я их даже описать не могу. Они все в капюшонах были. Я блокировала, конечно, номер. Детские фото там были, важные номера. Мне сын Филипп уже купил новый телефон», — добавила Васильева.