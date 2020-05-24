«Штанишки мокрели»: Лазарев рассказал о своей любви к аттракционам

Певец поделился приятным воспоминанием о своей последней поездки в Америку.

В своем Instagram певец поделился фотографией, видео и воспоминаниями о поездки в Америку. Сергея Лазарева впечатлили «американские горки» в парке аттракционов Six Flags. Певец отмечает грандиозность конструкций и размеры некоторых каруселей.

«Около 30 невероятно страшных и высоких горок! Уж как я люблю горки, но даже у меня порой штанишки мокрели», — написал певец вспомнив забавный случай.

Сергей утверждает, что «американскими» горки называют только у нас в России, а весь остальной мир об этом забавном названии даже не знает. Интересный факт состоит в том, что в Америке аттракцион с «крутыми» виражами называют «русскими горками».

Подписчики Сергея подхватили идею вспомнить о путешествиях до карантина и написали комментарии о захватывающих дух аттракционах.