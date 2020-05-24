«Я была профессиональной шахматисткой»: Снигирь рассказала о своих детских увлечениях

Актриса отрыла поклонникам еще один неожиданный факт из своей жизни.

Юлия Снигирь рассказала о своих детских увлечениях. Так, в Instagram актриса поделилась неожиданным фактом из своей жизни. В детстве Юля профессионально занималась не свойственным девочке спортом.

«В это сложно поверить, но до 15 лет я была профессиональной шахматисткой», — призналась Снигирь.

Актриса отмечает, что на подобном роде занятий настоял ее отец. Но увлечение шахматами надоело будущей актрисе, она взбунтовалась и бросила их. Математический склад ума позволил Юле поступить на инженерный факультет РУДН. Но учиться туда она не пошла.

В своем посте Юлия не хвастается умением играть в шахматы, а скорее размышляет на тему, как направить ребенка на правильный путь, но при этом не навредив и не сломав его внутренний мир.

«И я думаю, вот где эта грань — с одной стороны, помочь ребенку выбрать свой путь, с другой — не вмешиваться в этот выбор и не подталкивать ребенка куда-то. Или надо вмешиваться? Вот была бы сейчас шахматисткой. А вдруг бы мне понравилось?», — размышляет актриса.

Поклонники звезды сериала «Кровавая барыня» отметили, что ход мыслей у Юли правильный, а каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе.