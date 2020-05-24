«Мы с Гариком в 2015!»: Галкин поделился умилительным архивным видео с сыном Пугачевой

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Все в тренде: Лиза Галкина в гороховом комбинезоне и жакете с рукавами-фонариками позировала с отцом

В программе «Сегодня вечером» на Первом канале Примадонна отечественного шоу-бизнеса дала понять, что ее дочка растет маленькой модницей.