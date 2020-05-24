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«Мы с Гариком в 2015!»: Галкин поделился умилительным архивным видео с сыном Пугачевой

 В кадре малыш очаровывает многих поклонников своей улыбкой.

«Мы с Гариком в 2015!»: Галкин поделился умилительным архивным видео с сыном Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото Global look press.

Максим Галкин обнародовал в личном блоге архивное видео с сыном, которое очаровало многих поклонников юмориста. Люди пришли в восторг от очарования малыша.

«С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!» — подписал он видео.

В ролике малыш все время заразительно смеется и улыбается, помогая папе допеть строчку из песни «Голубой вагон», известной по мультфильму «Чебурашка и крокодил Гена».

«Ааааааааааааа! Какое же чудо», «Какие два кудряша. Здоровья вам и вашей семье!», «Здесь он на Лизу очень похож», «Ой, какой сладкий! Детки растут, а вы Максим молодеете», «Какой прелестный малыш», «Папе намного веселее чем сыночку. Оба прелесть!» — бурно отреагировали на пост Галкина пользователи Сети.

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