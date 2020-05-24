«Когда рак на горе свистнет»: Илон Маск признался в любви к русскому языку

Изобретатель все чаще общается со своими подписчиками с помощью фраз на русском.

Всемирно известный изобретатель и создатель электромобилей Tesla Илон Маск признался в своей любви к русскому языку. В последнее время мужчина все чаще отвечает на посты в Twitter на русском, чем сильно радует своих подписчиков.

Изобретатель не смог не отреагировать на фотографию свежеиспеченного пшеничного хлеба, особенно учитывая, что его отметили под постом. Правда, хотя Маск и старается использовать русский язык, его послания не всегда в тему, ведь вместо комментария про хлеб мужчина просто признался, что ему очень нравится, как звучит русский язык.

Мне очень нравится звучание русского языка — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020

Не все восприняли этот комментарий с энтузиазмом, кто-то логично отметил, что русский язык нравится до тех пор, пока не узнаешь его поглубже, а именно его слэнг.

«Когда рак на горе свистнет», — вновь со смехом и не совсем в тему ответил на это изобретатель.