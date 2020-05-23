«Пижамка под низом»: Самойлова выбрала для похода в магазин неожиданный look

Супруга Джигана для похода в магазин заправила пижаму в резиновые сапоги.

Совсем недавно четвертому ребенку Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, малышу Давиду, исполнилось 3 месяца. Для семейного празднества молодая мама выбрала эффектный стильный наряд – мини-сарафан из денима, чем заслужила похвалу имидж-стилиста. По замечанию эксперта, Самойлова умеет выгодно подчеркнуть все достоинства своей идеальной фигуры.

На этот раз девушка облачилась в противоположный эффектному мини-платью наряд. Она предстала в «рабочем» аутфите, который продемонстрировала в stories.

«Вы должны заценить мой look. Тут у меня пижамка под низом. Тут у меня штанишки, резиновые сапоги и куртка. Это я еду в магазин» — рассказала Самойлова.

Самойлова в этом домашнем образе покрасовалась перед зеркалом. Девушка заправила треники в резиновые сапоги и выбрала короткую куртку. Но надо отдать должное, что даже в таком, казалось бы, простом образе супруга Джигана все равно выглядит довольно стильно.