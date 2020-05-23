«Готова была приехать»: Бузова собиралась появиться на переговорах с захватчиком банка

Ранее в СМИ появлялась информация, что создавший вокруг себя ажиотаж юноша требовал подать ему телеведущую для беседы.

Ольга Бузова собиралась появиться на переговорах с захватчиком столичного банка. Напомним, неизвестный ворвался в одно из отделений финансовой организации на Земляном Валу и держал в заложниках несколько человек. В какой-то момент в СМИ появилась информация, что юноша, предположительно одетый в форму доставщика еды, требовал привести к нему Ольгу Бузову – якобы парень заявлял, что знаменитость у него что-то украла. На распространяющемся видео можно отметить, как нарушитель всеобщего спокойствия звонит телеведущей через Instagram, однако, та трубку не взяла.

Журналисты поспешили связаться с поющей знаменитостью своими силами. Практически с первых слов Ольга заявила – если бы нарушителя не задержали, она готова была бы появиться в стенах банка и лично переговорить с дебоширом. Бузова также акцентировала внимание, что не могла и представить, что ее фамилия будет звучать в контексте захвата.

«Я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать, но готова была приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно», — сказала она в stories.