«Отказалась от алкоголя»: Буланова рассказала о самочувствии после подозрений на инсульт

По словам певицы, сейчас со здоровьем у нее проблем уже нет.

Певица Татьяна Буланова заявила, что сейчас здоровье ее уже не беспокоит. Напомним, что не так давно яркая исполнительница угодила в больницу с подозрением на инсульт. Как сказала звезда, она полностью восстановилась. Никаких серьезных изменений в ее организме, к счастью, не произошло.

«Никаких упражнений не делала. Режим? Я полностью отказалась от алкоголя – от любого. Спортом не занимаюсь. Наверное, это не очень хорошо. Я честно и раньше не занималась». Татьяна Буланова

По словам Татьяны Булановой, она хочет, как можно скорее вернуться на сцену. Она верит, чтобы пандемия отступит и позволит артистам снова радовать своих поклонников пением.

Кстати, у исполнительницы в конце апреля должен был пройти тур по городам страны, но он перенесся на конец мая. Как сказала певица, в мае на сцену ее точно никто не выпустит. Она надеется, что ближе к зиме порадует своих поклонников, сообщает «Комсомольская правда».