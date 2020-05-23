«Смотрю на экран и плачу»: Володина объяснила, почему не возвращается на «Давай поженимся!»

Как отметила астролог, она очень скучает по любимой программе.

Астролог Василиса Володина объяснила, почему пока не возвращается на съемки популярной и любимой миллионами зрителей программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Как известно, в самом начале пандемии она покинула эфир. Астролог боялась подхватить коронавирус. Она не стала рисковать своим здоровьем.

«Я очень скучаю по любимой программе. Смотрю на экран и плачу. Но пока такая заболеваемость, не могу». Василиса Володина

Добавим, что на программе соблюдаются все меры предосторожности. Ведущие проходят тестирование на коронавирус, каждый день перед съемками у них измеряют температуру. В студии регулярно проводят дезинфекцию. Кстати, зрителей на съемках сейчас нет. Чтобы не рисковать здоровьем, было принято решение отказаться даже от услуг стилистов.

Ведущие программы Лариса Гузеева и Роза Сябитова сейчас даже сами красятся и делают себе прически. Они снимаются в одной одежде, чтобы исключить малейший риск, сообщает «Комсомольская правда».