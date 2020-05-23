«Ей приснился сон, в котором я ее душил»: Шаляпин рассказал, почему его ненавидит Светличная

Музыкант Прохор Шаляпин объяснил, почему у него прервались романтические отношения десять лет назад со звездой картины «Бриллиантовая рука» Светланой Светличной. Известно, что звезды на протяжении двух лет часто встречались, а потом между ними неожиданно пробежала черная кошка. Сейчас Светличная люто ненавидит певца.

Как отметил музыкант, причина кроется в личности Светланы Афанасьевны. Именно она стала инициатором расставания.

«Ей приснился сон, в котором я ее пытался задушить. И из-за этого сна она перестала со мной общаться. Ей показалось, что я хочу ее убить». Прохор Шаляпин

Интересно, что Прохор Шаляпин не держит зла на Светличную, с которой ранее он выпивал водочку и весело проводил время. По его словам, у творческих людей бывают подобные «заскоки». Как он считает, все это связано с возрастом. Светличной все-таки недавно исполнилось 80 лет. Во времена их отношений было уже за семьдесят. Как добавил певец, Светличной могли наговорить про него небылиц, что стало еще одной из причин, почему она больше не захотела с ним дружить, сообщает «Комсомольская правда».