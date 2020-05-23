Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок

Хоккеист клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение своей девушке Алисе Знарок. На страничке игрока и его возлюбленной в Instagram появились одинаковые снимки.

На них молодые люди улыбаются и безумно счастливы. При этом под фотографией подпись: «8.05.2019». Судя по всему, предложение своей девушке Панарин сделал чуть больше года назад, но только сейчас они со второй половинкой решили обо всем сообщить миру.

Отметим, что Алиса Знарок является дочкой бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка. Отец полностью одобряет выбор дочери.

Надо сказать, что Панарин является сегодня одним из лучших российских игроков в НХЛ. На нем держится все нападение клуба из Нью-Йорка. Ранее хоккеист выступал за другую заокеанскую команду «Коламбус Блю Джекетс». За сезон сегодня игрок получает свыше 11 миллионов долларов. Он один из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.