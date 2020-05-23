Гарик Сукачев хочет отсудить у продюсерской компании 6 миллионов рублей

Деньги музыкант должен был получить за выступление в 2018 году, но до сих пор ждет своего гонорара.

Гарик Сукачев в прошлом году отметил 60-летие. Артист продолжает выступать и о завершении карьеры пока не думает. Прибыль ему приносят по большей части выступления на корпоративах, но порой они же приносят и неприятности. Как выяснилось, уже два года певец судится с дожниками, которые так и не заплатили ему внушительный гонорар.

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6 миллионов рублей Сукачеву обещали за исполнение хитов на корпоративе в Мурманске, а также он дал там концерт спустя несколько дней. Артист исполнил такие песни, как «Моя бабушка курит трубку» и ждал, что его отблагодарят сразу. Но продюсерская компания «Новая сцена» до сих пор не выплатила ему обещанных денег, ждет своих 780 тысяч рублей от этой компании и шансонье Виктор Королев.

Гарик вместе с группой подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он решил вернуть 6 миллионов 160 тысяч рублей. По некоторым данным, музыкант уже победил в первой инстанции. Однако «Новая сцена» подала жалобу. Судебные тяжбы артиста должны завершиться этим летом. Тогда станет ясно, получит ли он свой гонорар, об этом пишет телеграм-канал Mash. Напомним, что звезды часто вынуждены судиться с безответственными компаниями. А в период карантина также образовалось много мошенников, которые хотят нажиться на звездных и обычных людях. На днях Сергей Лазарев предупредил, что не проводит никакого конкурса в соцсети и просил быть бдительными, не вестись на происки аферистов.