«Пальчики оближешь»: Слуцкая приготовила «вкусняшку» с картошкой, капустой, грибами и сыром

Как отметила фигуристка, это блюдо может приготовить любой из ее подписчиков.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая в Instagram поделилась рецептом «вкусняшки» с картошкой, грибами, капустой и сыром. Звезда порекомендовала всем своим подписчикам сохранить данный рецепт в закладки, чтобы он был под рукой и его всегда можно было приготовить.

Первым делом, по словам Слуцкой, необходимо отварить картофель до полуготовности. Затем картофель натереть на терке и выложить все в форму для духовки. После этого требуется обжарить грибы с луком, влить сливки.

Далее следует потушить фарш. Слуцкая предпочитает делать это блюдо из куриного фарша, хотя подойдет и, к примеру, свиной. Потом необходимо отварить брюссельскую капусту и нашинкованную обычную. После этого все выкладывать слоями: мясо, капуста, жареные грибы со сливками. Все посыпать сыром.

В конце блюдо требуется посолить и поставить в духовку. Как отметила звезда, такое может приготовить каждый из ее подписчиков. «Приятного аппетита! Пальчики оближешь», — заметила в конце своего кулинарного поста фигуристка.