Иосиф Пригожин назвал сумму налогов, которую они с Валерией перечисляют в год государству

Как отметил продюсер, все музыканты сейчас оказались в бедственном положении.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он со своей женой певицей Валерией каждый год перечисляет государству одними налогами не менее десяти миллионов рублей. По его словам, сейчас, когда нет концертов, государство должно обратить внимание на бедственное положение артистов и вернуть часть из этих денег. Культурные деятели, по его словам, оказались в крайне затруднительном положении из-за пандемии.

«Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует». Иосиф Пригожин

Как считает продюсер, зрители далеко не сразу ринутся в залы, когда ограничительные меры будут ослаблены. По его словам, только в 2021 году можно будет говорить о возвращении зрителей на концертные площадки. Артисты же начнут выходить и петь перед публикой примерно через полгода.

Пригожин напомнил, что многие ошибаются, считая будто бы артисты утопают в деньгах. Многие тратят большую часть заработанных средств на содержание своей команды, проживание в номерах гостиниц, авиаперелеты, сообщает «Вечерняя Москва».