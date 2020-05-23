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Звездный гость

«Анка-пулеметчица» Наталья Ступишина ушла со сцены и начала создавать украшения из камней

Звезда девяностых не так давно отмечала шестидесятилетний юбилей.

«Анка-пулеметчица» Наталья Ступишина ушла со сцены и начала создавать украшения из камней
Ступишина давно отошла от гастрольных дел/https://www.instagram.com/nataliaanka/

Певица Наталья Ступишина, которая прославилась в девяностых годах прошлого века песней «А ты не летчик!» рассказала, чем сейчас занимается. Напомним, что много лет назад все запомнили ее по образу «Анки-пулеметчицы».

Как рассказала исполнительница, она уже давно отошла от гастрольных дел. Бывшая певица создает украшения из полудрагоценных камней. У нее большая и крепкая семья. Звезда девяностых замужем за художником осетинского происхождения Русланом Гудиевым. Они живут в доме на Рублевке. Кстати, недавно они отмечали 38 лет со дня совместной жизни.

Интересно, что дочь Ступишиной пошла по стопам матери. Она взяла себе творческий псевдоним Polina и пробует добиться успеха на сцене. Отметим, что у нее за плечами уже есть сотрудничество с музыкантом Димой Биланом.

Как рассказала девушка, которой сейчас 32 года, перед ней стоял выбор. Либо пойти в художественную школу, либо в музыкальную. В итоге она решила заниматься музыкой. Она училась по классу фортепиано. Уже с двенадцати лет наследница Ступишиной пишет песни. Позже начала их продюсировать и записывать в студии, сообщает «СтарХит».

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