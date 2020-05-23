Марина Зудина поделилась снимками в девятнадцатилетнем возрасте со своих первых кинопроб

Актриса Марина Зудина в Instagram поделилась архивными кадрами, на которых она в девятнадцатилетнем возрасте. Тогда она пробовалась на роль, а затем играла одну из главных ролей в картине «Валентин и Валентина». Фильм вышел на широкие экраны в 1985 году.

«Первые фотопробы. 1984 год. Киностудия «Мосфильм». Фильм «Валентина и Валентина», «По главной улице с оркестром» и еще что-то». Марина Зудина

Добавим, что в 1986 году популярная актриса окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского – ГИТИС. Она училась на курсе выдающегося актера и режиссера Олега Табакова. В те же годы между ними вспыхнул бурный роман. Свадьбу звезды сыграли только спустя десять лет.

Напомним, что у Марины Зудиной и Олега Табакова двое совместных детей. Сын Павел уже активно снимается в кино. Он появился на свет в 1995 году. Дочь Маша родилась в 2006 году. Не так давно ей исполнилось 14 лет. Отметим, что Олег Табаков ушел из жизни чуть больше двух лет назад. Ему было 82 года.