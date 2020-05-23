Родной брат Елизаветы Песковой заглянул к любимой сестренке на ужин

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Instagram разместила снимок со своим родным братом Миком. Надо отметить, что Мик сейчас стал на голову выше своей миниатюрной сестренки, которую просто обожает. Молодой человек растет настоящим красавцем.

«В кои-то веки Мик Песков заехал поужинать. Наверное, хорошо, когда есть сестра, которая всегда накормит вкусной домашней едой». Елизавета Пескова

В комментариях одна из пользовательниц отметила, что брату Елизаветы Песковой с таким ростом надо идти в баскетбол. «Рост –огонь! Вы на его фоне такая миниатюрная. Очень классная фотка». В ответ Елизавета Пескова отметила, что у нее не такой уж и маленький рост – 168 сантиметров, поэтому такой маленькой она выглядит только на фоне своего брата.

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Напомним, что у Дмитрия Пескова сыновья Мик и Дени, а также дочь Елизавета от второй супруги Екатерины Солоцинской. Женщина сейчас живет в столице Франции Париже.