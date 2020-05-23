«Люблю! Спасибо тебе!»: Потап поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой

Певец Потап в Instagram поздравил свою жену Настю Каменских с ситцевой свадьбой. Ровно год назад состоялось их торжество, которое стало одним из самых ярких событий года в мире шоу-бизнеса.

«Первая годовщина. Ситцевая свадьба. Люблю! Спасибо тебе!» Потап

Отметим, что на фотографии Потап запечатлен в стильном белом костюме, а его супруга в прекрасном ослепительном белоснежном платье. На кадре певица держит в руках букет невесты и нежно целует своего супруга.

Напомним, что свадьба состоялась недалеко от Киева. Специально для торжества они сняли шикарный ресторан, куда пригласили своих родственников и самых близких друзей. Многие, кстати, до последнего не верили, что Потап и Каменских поженятся. Поклонники думали, что это такой пиар-ход, чтобы привлечь к себе внимание. Впрочем, по прошествии времени стало ясно, что свадьба у звезд сцены самая настоящая. Пара счастлива и мечтает о совместных детях.