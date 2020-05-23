«Психанули с детьми»: Мария Машкова устроила дома в Америке кинотеатр

Актриса отметила, что любимый проектор не сравнится, к сожалению, с походом в настоящий кинозал.

Актриса Мария Машкова в Instagram показала, чем она занимается с дочками от пианиста Александра Слободяника-младшего в США. Звезда решила устроить домашний кинотеатр в своей американской квартире.

«Врубаем кино. А ты на своем месте?» — неожиданно задала вопрос Машкова своей дочке. Та ответила, что заняла свое место в «зале». «А я на своем?» — поинтересовалась актриса. Дочь лишь покачала в ответ головой.

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«Я не скучаю по ресторанам. Я научилась готовить такие блюда, что меня можно брать шеф-поваром в хипстерское местечко. Я не скучаю по спортклубам. Оказалось, есть прекрасные онлайн-занятия (йога, барре, пилатес, растяжка), а бегать по улице намного приятнее, чем на беговой дорожке. Но даже любимый проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми. Пришлось нарушить карантин».

Мария Машкова

Отметим, что ранее Мария Машкова с трудом смогла покинуть Россию, чтобы воссоединиться со своими дочками и мужем в США. Однажды самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу, но в последний момент развернулся.