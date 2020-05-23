«Челюсть срослась»: Жорин сообщил о «чудесном исцелении» Иванова

Адвокат Сергей Жорин призвал журналистов не верить в фейковые новости, которые распространяет бывший муж певицы Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов. Напомним, что на днях спортсмен оказался в больнице. По одной из версий его жестоко избили. По другой он попал в ДТП. Причем Иванов намекал, что к этому может быть причастен Жорин, который защищал интересы Лолиты в бракоразводном процессе. Адвокат и спортсмен, не секрет, просто ненавидят друг друга.

Как отметил Жорин, Иванов откровенно распространяет фейковые новости и журналисты, к сожалению, ведутся на них. Он призвал объявить бойкот бывшему супругу Лолиты.

Как отметил Жорин, с Ивановым случилось «чудесное исцеление». Спортсмен, как считает юрист, стал названивать разным изданиям и рассказывать нелепые байки о своем плачевном состоянии. Причем он упоминал в беседах с журналистами Жорина, который якобы может быть причастен к этой истории, сообщает «Пятый канал».