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Звездный гость

«Челюсть срослась»: Жорин сообщил о «чудесном исцелении» Иванова

Как отметил адвокат, бывший супруг Лолиты распространяет фейковые новости.

«Челюсть срослась»: Жорин сообщил о «чудесном исцелении» Иванова
Жорин заявил, что не надо верить в фейковые новости об избиении Иванова/http://globallookpress.com/

Адвокат Сергей Жорин призвал журналистов не верить в фейковые новости, которые распространяет бывший муж певицы Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов. Напомним, что на днях спортсмен оказался в больнице. По одной из версий его жестоко избили. По другой он попал в ДТП. Причем Иванов намекал, что к этому может быть причастен Жорин, который защищал интересы Лолиты в бракоразводном процессе. Адвокат и спортсмен, не секрет, просто ненавидят друг друга.

Как отметил Жорин, Иванов откровенно распространяет фейковые новости и журналисты, к сожалению, ведутся на них. Он призвал объявить бойкот бывшему супругу Лолиты.

Как отметил Жорин, с Ивановым случилось «чудесное исцеление». Спортсмен, как считает юрист, стал названивать разным изданиям и рассказывать нелепые байки о своем плачевном состоянии. Причем он упоминал в беседах с журналистами Жорина, который якобы может быть причастен к этой истории, сообщает «Пятый канал».

«После обеда у Иванова челюсть срослась. Он давал комментарии, суть которых сводилась к тому, что он вспомнил загадочные особенности нашего общения в суде».

Сергей Жорин

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