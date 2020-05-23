«Люблю до невозможности»: Катина поделилась снимками сына Саши от словенского рок-музыканта

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина в Instagram поделилась снимками своего сына Саши. Ребенку 22 мая исполнилось пять лет. Как отметила певица, для нее сын –главный мужчина на этой планете. Она будет всегда рядом со своим ребенком, чтобы не случилось в этом изменчивом мире.

«Люблю до невозможности! Расти здоровым и счастливым, мой ангел». Лена Катина

Отметим, что Лена Катина родила сына от словенского музыканта Сашо Кузмановича. Их свадьба с певцом состоялась в августе 2013 года. Причем звезды закатили, что называется, пир на весь мир. Сначала торжество проходило в Словении, а потом празднества переместились в Россию. Примерно через два года на свет появился их наследник Саша.

Добавим, что с отцом своего ребенка Лена Катина рассталась. Певица ранее в беседах с журналистами отмечала, что двум творческим людям было очень сложно ужиться под одной крышей. При этом ради общего сына они сохранили нормальные отношения. Отца своего ребенка, как отмечала Катина, она по-прежнему любит. Просто не хочет с ним вместе жить.