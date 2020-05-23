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«Я свои морщинки и складочки люблю»: 37-летняя Юлия Ковальчук не боится стареть

Как отметила певица, именно после тридцати женщина по-настоящему становится женщиной.

«Я свои морщинки и складочки люблю»: 37-летняя Юлия Ковальчук не боится стареть
Ковальчук любит свой возраст и не боится стареть/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Ковальчук в Instagram порассуждала о своем возрасте. Как отметила исполнительница, в последнее время на ее страничке стало появляться много комментариев от хейтеров по поводу возраста. Многие пишут, что «девочка повзрослела». А кто-то и вовсе говорит, что экс-солистка «Блестящих» откровенно постарела.

Как отметила Ковальчук, которой сейчас 37 лет, она испытывает удовольствие от своего возраста. За плечами у нее скопился приличный жизненный опыт и целая копилочка женской мудрости. Она может дать фору многим молодым девочкам в этих вопросах. При этом Ковальчук утверждает, что по-прежнему способна на авантюры и обладает свободой выбора.

По словам Ковальчук, она, безусловно, любила свой возраст до тридцати. Прежде всего за максимализм, безрассудство и полетность. Но, как она уверена, только после тридцати женщина по-настоящему становится женщиной. Возраст играет только на руку.

«Да и взрослеть нужно уметь красиво! Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую».

Юлия Ковальчук

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