«Я свои морщинки и складочки люблю»: 37-летняя Юлия Ковальчук не боится стареть

Певица Юлия Ковальчук в Instagram порассуждала о своем возрасте. Как отметила исполнительница, в последнее время на ее страничке стало появляться много комментариев от хейтеров по поводу возраста. Многие пишут, что «девочка повзрослела». А кто-то и вовсе говорит, что экс-солистка «Блестящих» откровенно постарела.
Как отметила Ковальчук, которой сейчас 37 лет, она испытывает удовольствие от своего возраста. За плечами у нее скопился приличный жизненный опыт и целая копилочка женской мудрости. Она может дать фору многим молодым девочкам в этих вопросах. При этом Ковальчук утверждает, что по-прежнему способна на авантюры и обладает свободой выбора.
По словам Ковальчук, она, безусловно, любила свой возраст до тридцати. Прежде всего за максимализм, безрассудство и полетность. Но, как она уверена, только после тридцати женщина по-настоящему становится женщиной. Возраст играет только на руку.
«Да и взрослеть нужно уметь красиво! Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую».