По стопам Юлии Началовой: мачеха Веры Алдониной запела

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram разместила кадры, как она вместе с подругой поет в караоке. Девушка, как выяснилось, обожает исполнять популярные композиции. Кадры датированы январем 2019 года. Тогда еще была жива певица Юлия Началова, первая супруга футболиста. Она ушла из жизни в марте того же года.

Отметим, что сегодня дочь Началовой и Алдонина Вера частый гость в доме мачехи и своего отца. К примеру, в особняке спортсмена она провела майские праздники. При этом известно, что Вера очень дружна с Ольгой, которая в какой-то мере смогла заменить ей мать.

Добавим, что Вера живет на постоянной основе в доме родителей Началовой – Таисии и Виктора. Для бабушки и деда она сейчас настоящая отдушина. Они окружили ребенка заботой и вниманием.

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Кстати, прошлое лето Вера проводила в Турции со своим отцом и мачехой. У спортсмена работала школа повышения мастерства для молодых футболистов. Правда, в этом году из-за пандемии проведение тренировок в Турции под большим вопросом.