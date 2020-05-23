Тарзану после жалоб на нехватку денег предложили работу в такси

Вместе с ним в компанию готовы взять и его супругу певицу Наташу Королеву.

Культуристу Тарзану и его супруге певице Наташе Королевой предложили работу в такси. Представитель одной из компаний Георгий Лобушкин на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» разместил соответствующий пост.

Как отметил Лобушкин, его глубоко за душу задели слова Тарзана, что он в отличие от бабушек и дедушек, которые получают пенсии в период коронавируса, лишен возможности заработать. Артисты, как он сказал, сейчас не имеют ни копейки.

По словам Лобушкина, в его компании с сочувствием отнеслись к Тарзану. Ему готовы предоставить место в такси. Причем помогут с оформлением автомобиля в лизинг. Не оставят без работы и супругу бодибилдера певицу Наташу Королеву. Для нее также найдется место работы в компании.

Добавим, что количество заболевших коронавирусом в России перевалило за отметку в триста тысяч человек. Всего же в мире более пяти миллионов заболевших. Самая тяжелая ситуация в США. Там количество зараженных более полутора миллионов человек.