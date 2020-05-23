«Пять процентов жизни тебе оставалось»: Бабкина вспомнила разговор с врачами перед выпиской

Как отметила звезда, вероятность выжить у нее была крайне небольшая.

Певица Надежда Бабкина, которая на протяжении нескольких дней балансировала между жизнью и смертью из-за двухсторонней пневмонии, но смогла победить болезнь, приехала в свой театр «Русская песня». Она пообщалась с коллективом и поведала, как проходило ее лечение.

По словам Бабкиной, у нее было повреждено 80 процентов легких. Об этом медики рассказали ей только, когда переводили из реанимации в обычную палату. Врачи откровенно с ней поговорили. «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…».

Кстати, пока Бабкина была в больнице коронавирусом переболел ее сын. Все заботы по хозяйству легли на сноху Таню, за что исполнительница ей сейчас очень благодарна. Певица на реабилитационные процедуры в Лапино ездит вместе с наследником. Она отмечает, что не собирается уходить на пенсию.

больше по теме В модной кожаной рубашке: Бабкина впервые навестила театр после госпитализации От своего музыкального коллектива Надежда получила в подарок букет цветов.

Звезда уже активно снимается в «Модном приговоре». В родном и любимом театре она теперь также будет появляться на регулярной основе, сообщает «Комсомольская правда».