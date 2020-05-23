«Ему часто звонит Алла Пугачева»: арт-директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии певца

Арт-директор певца Бориса Моисеева, который десять лет назад перенес инсульт и перестал выступать на большой сцене, Сергей Горох рассказал, как сегодня чувствует себя исполнитель. По его словам, певец ведет образ жизни артиста-пенсионера. Он регулярно гуляет, смотрит телевизор, пьет лекарства, которые прописали доктора. Каждый год летом Борис Моисеев отправляется в латвийскую Юрмалу. Там он посещает концерты, встречается со своими друзьями. В его жизни все сейчас очень размеренно и постоянно.

Кроме того, Борис Моисеев регулярно общается со своими родственниками из Израиля. К примеру, всегда на связи его брат Маркс. Он женат на бывшей коллеге Бориса по трио «Экспрессия».

«Ему часто звонит Алла Пугачева. Примадонна интересуется, как его дела и нужно ли чем-то помочь». Сергей Горох

По словам Сергея Гороха, он на связи с исполнителем каждый день. Тот пребывает в прекрасном расположении духа. При этом артист всегда расстраивается, когда в СМИ про него пишут неправду, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что недавно продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин удивил общественность странным заявлением. Он заявил, что Борис Моисеев не узнает близких и с ним практически нереально нормально общаться. Разин исключил появление музыканта на сцене. В то же время он выражал признательность Сергею Гороху, который заботится об исполнителе и стал для него словно отец. Как говорил Разин, арт-директор до последних дней Моисеева будет с ним рядом. Сергей Горох, и об этом все знают, многому обязан своему шефу, с который дружит уже не один десяток лет.

Добавим, что Борис Моисеев – один из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса. Долгие годы он не сходил с экранов телевизоров. Многие считают, что к инсульту как раз и привел очень насыщенных график певца, который мало отдыхал и не успевал восстанавливаться между выступлениями.