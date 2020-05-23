«Могу съесть пачку чипсов и запить колой»: Ходченкова стала нарушать режим питания

По словам актрисы, пока такие эксперименты не сказались на ее фигуре.

Актриса Светлана Ходченкова в прямом эфире для журнала Grazia призналась, что на карантине стала чаще нарушать режим питания, который у нее устоялся годами.

«Могу съесть пачку чипсов и запить колой. Пока такие эксперименты не сказались на фигуре». Светлана Ходченкова

При этом актриса отметила, если продолжит в том же духе, то лишние килограммы обязательно появятся. Потом придется долго работать над собой, чтобы от них избавиться и прийти в идеальную форму.

Как призналась звезда, коронавирус спутал планы всех артистов. Она не стала исключением. Отменилось сразу несколько важных съемок. При этом Светлана Ходченкова очень расстроена, что из-за пандемии лишена возможности выйти на красную дорожку. Она очень хочет снова красиво одеться и сверкнуть перед публикой в дорогих драгоценностях. Часто она представляет, как бы выглядела на красной ковровой дорожке, в каком бы наряде прошлась перед восторженными зрителями.