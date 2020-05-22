«Я просил Олю снять браслеты»: Дава переложил ответственность за скандальный клип на Бузову

Дава переложил ответственность за скандальный клип на Бузову. Напомним, 9 мая блогер совместно с телеведущей анонсировал выход ролика на песню военных лет «Журавли». Перед объективом Манукян и Бузова появились в военном обмундировании, а позже Ольгу затравили за недочеты в создании образа солдата. Так, больше всего народ волновал яркий макияж знаменитости, а также золотые браслеты, которыми не могли похвастаться простые жители в столь тяжелое время.

Спустя пару недель Манукян появился в студии канала RU.TV. В беседе с журналистами Дава поспешил оправдаться за увиденное аудиторией. Так, блогер заявил, что специально акцентировал внимание своей возлюбленной на элитных украшениях, но та его просьбе не вняла, и на то имелись вполне весомые причины.

«Я просил Олю снять браслеты. Но они у нее не снимаются просто так. Есть специальный ключик, но он был в другой квартире», — разъяснил нюансы он.

Что касается критики результата, то Дава отнесся к негативу спокойно. Со своей стороны он подметил, что на месте хейтеров не стал бы высказывать свое негодование, а просто прошел мимо.